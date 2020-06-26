Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет, информирует пресс-служба правительства.
— Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет в июле начислятся автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — поясняет пресс-служба кабмина.
Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет или выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не нужно заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных Пенсионного фонда РФ. Родители, не успевшие оформить пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Им выплаты будут начислены единой суммой за июнь-июль.
23 июня президент России Владимир Путин анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Михаил Мишустин на заседании правительства 25 июня сообщал, что на эти цели направят более 270 миллиардов рублей.
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