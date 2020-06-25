С 1 июля появятся новые выплаты на детей. Кто и в каком порядке сможет их получить

С 1 июля родители смогут получить дополнительные выплаты на детей. Сколько они составят и как будут перечислять деньги?

В июле усилятся меры поддержки семей с детьми. Для них предусмотрено сразу несколько выплат. Родителям нужно обратить внимание на определённые нюансы оформления документов и получения денег.

— 10 000 рублей в июле получат не только те семьи, кто получал аналогичную выплату в июне, но и родители детей до трёх лет, которые получали по 5000 рублей на ребёнка, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников. — То есть все родители детей от 0 до 16 лет в РФ получат в июле по 10 000 рублей от государства.

В ПФР пояснили, что получить деньги смогут родители, усыновители, опекуны и попечители. Сумма составит 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Важный момент — деньги будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до трёх лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет, которые с апреля и июня уже перечисляются семьям.

— Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили эти выплаты, дополнительная июльская выплата в размере 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно, — подчёркивают в ПФР.

Другое дело, если родители за деньгами ещё не обращались. В этом случае они получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до трёх лет либо о выплате на детей от трёх до 16 лет.

Как отмечают в ПФР, на это есть больше трёх месяцев — документы принимаются до 30 сентября включительно. Если заявление одобрят и перечислят выплаты, то дополнительная сумма в 10 тысяч рублей предоставляется семье автоматически. Таким образом, подавать отдельное заявление, чтобы получить июльскую меру поддержки, в любом случае не нужно.

Кроме того, продлеваются выплаты безработным с детьми. Ранее такая мера поддержки была введена в связи с распространением коронавируса.

— Родители, уволенные с 1 марта 2020 года и зарегистрированные в центре занятости, имеют право на выплату в размере 3000 рублей на каждого ребёнка до 18 лет, — рассказала юрист адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Анастасия Гурина. — Сначала эти деньги можно было получить только с апреля по июнь. Сейчас же мера поддержки продлена ещё на июль и август. Стоит отметить, что для назначения пособия обязательно нужно встать на учёт в центре занятости.

Как пояснил Петр Гусятников, если работу потеряли оба родителя, усыновителя или опекуна, то обратиться с заявлением может любой из них, если только один — то тот, кто потерял работу.