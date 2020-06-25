Путин рассказал о противниках прямых выплат россиянам в период пандемии

Глава государства также отметил, что вызванный эпидемией кризис можно оценить как "один из наиболее масштабных" и довольно тяжёлых.

Напомним, о прямых выплатах ряду категорий россиян Путин объявил в ходе обращения к нации 11 мая. Так, с 1 июня семьи смогли получить выплаты в десять тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет. 23 июня российский лидер продлил данную меру поддержки ещё на месяц. Также в ходе обращения президент пообещал стимулирующие выплаты медикам в июле и августе.