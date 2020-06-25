"Сделаю тебя звездой Интернета!" Таксист снял на видео ещё одну "вези меня, мразь" в Москве

В Москве клиентка сервиса "Яндекс. Такси" устроила дебош после просьбы водителя не курить в салоне. Действия девушки на видео снял сам таксист и выложил в Сеть. На кадрах видно, что пассажирка курит в салоне и отказывается выполнять просьбу водителя. При этом сетует, что он не остановился у "Макдональдса", хотя проезд она оплатила. Мужчина в ответ заявляет, что они едут в отделении полиции и там со всем разберутся. Затем сообщает клиентке, что всё происходящее он снимает на камеру.

— Сделаю тебя звездой Интернета! Таких, как вы, все должны знать в лицо, — говорит в ходе съёмки водитель.

Девушка пытается вырвать телефон из рук рулевого. Как сообщил водитель, ей это удалось. Пассажирка выдрала все зарядные провода, вцепилась в руль, и автомобиль вылетел на газон. Когда они всё же доехали до отделения полиции, бунтарка пустилась в бега. Водитель написал на девушку заявление.

— В данной ситуации есть явный факт угрозы жизни и здоровью не только мне, как водителю, находящемуся за рулём во время движения по проезжей части, но и другим участникам дорожного движения в случае ДТП, — добавил таксист.