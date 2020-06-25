ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе

Снятие ограничений привело к новой вспышке заболеваемости коронавирусной инфекцией в ЕС, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции.
Он рассказал, что в 30 странах Европы в последние две недели снова наблюдается вспышка CoViD-19. По словам Клюге, ещё в 11 странах число новых случаев заражения увеличилось настолько, что система здравоохранения там может рухнуть.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что порог в десять миллионов заражённых коронавирусной инфекцией мир может перешагнуть уже на следующей неделе.