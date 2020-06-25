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ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе

В 11 странах число новых случаев CoViD-19 увеличилось настолько, что система здравоохранения там может рухнуть.

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Фото © Shutterstock

Снятие ограничений привело к новой вспышке заболеваемости коронавирусной инфекцией в ЕС, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции.

Он рассказал, что в 30 странах Европы в последние две недели снова наблюдается вспышка CoViD-19. По словам Клюге, ещё в 11 странах число новых случаев заражения увеличилось настолько, что система здравоохранения там может рухнуть.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что порог в десять миллионов заражённых коронавирусной инфекцией мир может перешагнуть уже на следующей неделе.

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