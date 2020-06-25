В Совфеде призвали не реагировать на заявления Киева о парадах Победы в Крыму

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков призвал не реагировать на провокационные заявления Киева по поводу проведения Парада Победы в Крыму и заявил, что Украина никак не может публично согласиться с тем, что теперь это территория России.
— Такова сейчас политическая культура Украины, они так действуют давно. Никак Украина не может согласиться публично, что всё, что происходит в Крыму, это внутреннее дело России, — сказал сенатор в интервью НСН.
Цеков пояснил, что власти Незалежной прекрасно понимают, что полуостров вернулся в состав России и уже никогда не будет украинским. Он напомнил, что, по данным соцопросов, лишь треть украинцев волнует эта тема, остальные относятся к ней безразлично.
Сенатор добавил, что российский МИД неоднократно отвечал на многочисленные протесты Киева напоминанием, что никто не вправе указывать, когда проводить мероприятия или когда властям посещать регионы своей страны.
Ранее Украина направила в Россию ноту протеста после того, как в Крыму состоялся Парад Победы. Торжественные мероприятия прошли в Севастополе, Симферополе и Керчи. Киев назвал проведение мероприятий на полуострове провокацией и отметил, что эти действия приводят к ухудшению отношений между странами. МИД РФ напомнил, что полуостров является территорией России, поэтому мероприятия там будут проводиться по её усмотрению.