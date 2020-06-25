В Совфеде призвали не реагировать на заявления Киева о парадах Победы в Крыму

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков призвал не реагировать на провокационные заявления Киева по поводу проведения Парада Победы в Крыму и заявил, что Украина никак не может публично согласиться с тем, что теперь это территория России.

— Такова сейчас политическая культура Украины, они так действуют давно. Никак Украина не может согласиться публично, что всё, что происходит в Крыму, это внутреннее дело России, — сказал сенатор в интервью НСН.

Цеков пояснил, что власти Незалежной прекрасно понимают, что полуостров вернулся в состав России и уже никогда не будет украинским. Он напомнил, что, по данным соцопросов, лишь треть украинцев волнует эта тема, остальные относятся к ней безразлично.

Сенатор добавил, что российский МИД неоднократно отвечал на многочисленные протесты Киева напоминанием, что никто не вправе указывать, когда проводить мероприятия или когда властям посещать регионы своей страны.