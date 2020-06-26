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Встретили аплодисментами. Кирилл Серебренников приехал на оглашение приговора — видео

В отличие от других фигурантов дела "Седьмой студии", он прибыл в суд налегке.

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Видео © LIFE

Режиссёр Кирилл Серебренников, который проходит по делу "Седьмой студии", приехал в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора.

В отличие от других фигурантов дела, Серебренников прибыл в суд налегке, без каких-либо вещей. Люди, пришедшие поддержать режиссёра, встретили его аплодисментами.

Напомним, сегодня суд огласит приговор Кириллу Серебренникову. Ранее сообщалось, что прокурор попросил приговорить режиссёра к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Для трёх других фигурантов он запросил наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы. Поддержать Серебренникова на оглашении приговора приехали телеведущая и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, а также популярный рэпер Оксимирон.

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