Встретили аплодисментами. Кирилл Серебренников приехал на оглашение приговора — видео

Режиссёр Кирилл Серебренников, который проходит по делу "Седьмой студии", приехал в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора.

В отличие от других фигурантов дела, Серебренников прибыл в суд налегке, без каких-либо вещей. Люди, пришедшие поддержать режиссёра, встретили его аплодисментами.

Напомним, сегодня суд огласит приговор Кириллу Серебренникову. Ранее сообщалось, что прокурор попросил приговорить режиссёра к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Для трёх других фигурантов он запросил наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы. Поддержать Серебренникова на оглашении приговора приехали телеведущая и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, а также популярный рэпер Оксимирон.