Встретили аплодисментами. Кирилл Серебренников приехал на оглашение приговора — видео

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Режиссёр Кирилл Серебренников, который проходит по делу "Седьмой студии", приехал в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора.
В отличие от других фигурантов дела, Серебренников прибыл в суд налегке, без каких-либо вещей. Люди, пришедшие поддержать режиссёра, встретили его аплодисментами.
Напомним, сегодня суд огласит приговор Кириллу Серебренникову. Ранее сообщалось, что прокурор попросил приговорить режиссёра к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Для трёх других фигурантов он запросил наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы. Поддержать Серебренникова на оглашении приговора приехали телеведущая и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, а также популярный рэпер Оксимирон.
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