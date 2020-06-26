"Не верю, но надеюсь". Малобродский приехал в Мещанский суд с вещами — видео

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Продюсер Алексей Малобродский приехал на оглашение приговора в Мещанский суд с вещами. Об этом он рассказал Лайфу.
Фигурант дела "Седьмой студии" признался, что надеется на оправдательный приговор.
— Надеюсь, конечно, на оправдательный. Не верю, но надеюсь... Просто потому, что по-другому быть не может. Не должно быть по-другому, — заявил он.
Он добавил, что оглашения приговора ждёт с "лирическим" настроем.
Напомним, фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение средств, выделенных с 2011 по 2014 год из госбюджета на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Обвиняемыми по делу проходят режиссёр Кирилл Серебренников, экс-глава "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший директор "Седьмой студии" Юрий Итин и руководитель Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум.
Ранее прокурор попросил суд приговорить режиссёра Кирилла Серебренникова к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч по делу "Седьмой студии". Для трёх других фигурантов он запросил наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы.
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