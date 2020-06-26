Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила

Изменения коснутся порядка проведения медосвидетельствования и постановки на учёт тюнинговых машин.

487
Post cover

Фото © Pixabay

С 1 июля в России вступает в силу ряд новых правил для автомобилистов. Об этом сообщает Autonews.

Со второго месяца лета будет запрещён ввоз праворульных автобусов, грузовиков и строительной спецтехники. Также изменится порядок постановки на учёт тюнинговых машин: будет запрещено выдавать справки об изменениях, касающихся перевода авто на газ, установки багажников или фаркопов, дистанционно.

Ещё одно нововведение связано с изменением процедуры медосвидетельствования при получении или продлении срока водительского удостоверения. Если нарколог во время проверки заметит признаки хронической зависимости — не только от алкоголя, но и от наркотических веществ, — автомобилиста отправят сдавать дополнительные анализы.

Подробнее о том, как изменится жизнь автовладельцев с 1 июля, читайте в материале Лайфа.

Выбор редакции

Loading...