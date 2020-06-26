Япония выразила России протест из-за исследовательских работ в Охотском море

Япония сделала России представление в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Он отметил, что произошедшее противоречит позиции Токио по четырём северным островам и "не может быть принято".

— Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора, — приводит его слова РИА "Новости".

Отмечается, что Москва предварительно предупредила Японию о том, что планирует проводить трёхмесячное исследование.