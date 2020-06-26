В Москве ещё 1997 пациентов вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве достигло 144 191 человека. Такую статистику привела заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1997 пациентов, — сообщила вице-мэр журналистам.
После курса лечения специалисты проводят специальные исследования для подтверждения отсутствия заболевания у пациента. При выписке часть людей получает рекомендации о необходимости оставаться под наблюдением.
Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Сдать плазму может любой переболевший коронавирусом человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Анализы на ВИЧ, гепатиты В и С у донора должны быть отрицательными.
Добровольцы, получившие вакцину от коронавирусной инфекции, рассказали, что заметных изменений в организме после её введения не последовало.
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