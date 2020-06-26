"Как будто витамины вкололи". Добровольцы рассказали о своём состоянии после введения вакцины от CoViD-19

Добровольцы, которые получили вакцину от коронавирусной инфекции, рассказали, что заметных изменений в организме после её введения не последовало. Об этом сообщает газета Министерства обороны "Красная звезда".
— Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо, — рассказал доброволец Сергей.
Он отметил, что после введения вакцины не последовало ни повышения температуры, ни головной боли, а на месте укола образовалась лишь точка. Единственное изменение — люди стали есть даже больше, хотя их предупреждали о потере аппетита, заявил он.
Доброволец Николай признался, что тоже ничего не почувствовал, хотя был предупреждён и готов к возможным симптомам.
По словам военнослужащего Юрия, который также принял участие в испытаниях, укол был, "как будто витамины вкололи". Внешних и внутренних изменений в организме он не обнаружил.
Врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Н.Н. Бурденко Олег Чихляев отметил, что каких-либо осложнений или побочных реакций у добровольцев не наблюдается, жалоб на состояние здоровья нет.
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Напомним, для тестирования отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Минобороны отобрало 50 добровольцев. Из них сформировали две группы. В первую вошли добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту), а во вторую — гражданские лица. Ведомство показало видео первых клинических испытаний.