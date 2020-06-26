"Как будто витамины вкололи". Добровольцы рассказали о своём состоянии после введения вакцины от CoViD-19

Добровольцы, которые получили вакцину от коронавирусной инфекции, рассказали, что заметных изменений в организме после её введения не последовало. Об этом сообщает газета Министерства обороны "Красная звезда".

— Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо, — рассказал доброволец Сергей.

Он отметил, что после введения вакцины не последовало ни повышения температуры, ни головной боли, а на месте укола образовалась лишь точка. Единственное изменение — люди стали есть даже больше, хотя их предупреждали о потере аппетита, заявил он.

Доброволец Николай признался, что тоже ничего не почувствовал, хотя был предупреждён и готов к возможным симптомам.

По словам военнослужащего Юрия, который также принял участие в испытаниях, укол был, "как будто витамины вкололи". Внешних и внутренних изменений в организме он не обнаружил.

Врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Н.Н. Бурденко Олег Чихляев отметил, что каких-либо осложнений или побочных реакций у добровольцев не наблюдается, жалоб на состояние здоровья нет.