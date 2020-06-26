Критик рассказал, как выбрать ресторан и не подхватить коронавирус

Ресторанный критик Дмитрий Алексеев рассказал, как нынешним летом выбрать идеальное заведение, чтобы и вкусно поесть, и не подхватить коронавирусную инфекцию.
— Лучше идти туда, где лично вы были или были ваши друзья. В ресторанах, столовых, кафе, отелях и так далее всегда будет опасность заражения, это данность, — цитирует его радио Sputnik.
Алексеев отметил, что важным критерием для него является порядочность владельца, управляющего и шеф-повара.
Кроме того, можно понаблюдать за работой персонала, прежде чем решать, остаться в заведении или уйти. Неотлаженные действия официантов и менеджеров должны насторожить посетителей.
Самым надёжным, по мнению критика, является поход в сетевой ресторан. В таких местах технологии работы на кухне или при обслуживании клиентов безопасны, подчеркнул он.
Ранее Лайф рассказал, с каким настроением москвичи вернулись в открывшиеся кафе и бары.