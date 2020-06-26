Впервые в истории робот с искусственным интеллектом сыграет главную роль в кино

Японский робот Эрика с искусственным интеллектом исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме под названием b. Это первый подобный случай в истории кинематографа, сообщает The Hollywood Reporter.

Сюжет ленты строится вокруг учёного, который понимает, что улучшенная ДНК человека принесёт больше вреда, чем пользы. Он помогает Эрике сбежать из лаборатории.

— Актёры, как правило, используют в роли свой собственный жизненный опыт. Но у Эрики нет жизненного опыта. Мы должны были моделировать её движения и эмоции с помощью сеансов один на один, — отметил продюсер проекта Сэм Хозе.

Съёмки картины начнутся летом 2021 года в Европе. Её бюджет составит 70 миллионов долларов. Кто займёт место в кресле режиссёра, пока не известно.

Робота Эрику создали японские учёные Хироси Исигуро и Кохей Огава. До назначения на главную роль она была ведущей новостей.