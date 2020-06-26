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Впервые в истории робот с искусственным интеллектом сыграет главную роль в кино

Съёмки картины начнутся летом будущего года.

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Фото © Twitter / New York Post

Японский робот Эрика с искусственным интеллектом исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме под названием b. Это первый подобный случай в истории кинематографа, сообщает The Hollywood Reporter.

Сюжет ленты строится вокруг учёного, который понимает, что улучшенная ДНК человека принесёт больше вреда, чем пользы. Он помогает Эрике сбежать из лаборатории.

Актёры, как правило, используют в роли свой собственный жизненный опыт. Но у Эрики нет жизненного опыта. Мы должны были моделировать её движения и эмоции с помощью сеансов один на один, — отметил продюсер проекта Сэм Хозе.

Съёмки картины начнутся летом 2021 года в Европе. Её бюджет составит 70 миллионов долларов. Кто займёт место в кресле режиссёра, пока не известно.

Робота Эрику создали японские учёные Хироси Исигуро и Кохей Огава. До назначения на главную роль она была ведущей новостей.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах ресторан стал использовать роботов-официантов из-за пандемии коронавируса.

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