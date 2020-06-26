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Главу Кировоградской области задержали на Украине за взятку

Он планировал незаконно получить около 67,5 тысячи долларов.

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Андрей Балонь. Фото © Facebook / Андрій Балонь

Главу одной из областных государственных администраций (ОГА) Украины задержали за взятку. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным портала "Страна", речь идёт об Андрее Балоне. 25 июня правительство согласовало решение о его увольнении с поста главы Кировоградской области.

Вместе с ним был задержан и пособник, являющийся должностным лицом. По данным следствия, Балонь планировал незаконным образом получить от регионального представительства госоргана 1 800 000 гривен (примерно 67,5 тысячи долларов).

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

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