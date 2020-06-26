"В своём репертуаре". Пушков оценил ноту протеста Украины из-за парадов Победы в Крыму

К ухудшению отношений между Россией и Украиной приводят не парады Победы в Крыму, а обстрелы Донбасса. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
— МИД Украины в своём репертуаре: заявил, будто Парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряжённости в отношениях с Россией. Странно, что беспокоится: Киев вообще против развития отношений, у Украины даже посла в Москве нет, — написал он в "Твиттере".
Напомним, парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в Севастополе, Симферополе и Керчи. Украина направила России ноту протеста, текст заявления опубликовал на своём сайте МИД Незалежной.
Протест относительно Крыма со стороны Украины происходят не впервые. Москва оставляет все эти заявления без реакции, отмечая, что никто не имеет права указывать властям, как посещать российские регионы.