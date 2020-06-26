"В своём репертуаре". Пушков оценил ноту протеста Украины из-за парадов Победы в Крыму

К ухудшению отношений между Россией и Украиной приводят не парады Победы в Крыму, а обстрелы Донбасса. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

— МИД Украины в своём репертуаре: заявил, будто Парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряжённости в отношениях с Россией. Странно, что беспокоится: Киев вообще против развития отношений, у Украины даже посла в Москве нет, — написал он в "Твиттере".

Напомним, парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в Севастополе, Симферополе и Керчи. Украина направила России ноту протеста, текст заявления опубликовал на своём сайте МИД Незалежной.