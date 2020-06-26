Омбудсмен инициирует проверку московских роддомов после истории с найденными в квартире "суррогатными" младенцами

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила, что инициирует проверку после истории с пятью младенцами от суррогатных матерей, найденных в одной из столичных квартир.

— Я как уполномоченный по правам ребёнка опасаюсь, нет ли таких случаев в Москве, где дети, которые также были рождены суррогатными матерями и не смогли вовремя покинуть страну из-за карантина, чтобы отправиться к своим родителям, могут находиться в неизвестных нам условиях, — приводит её слова РИА "Новости".

Омбудсмен уточнила, что направила запрос в Департамент здравоохранения и прокуратуру. По словам Ярославской, дети развиваются согласно их возрасту.