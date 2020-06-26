Главную площадь Вильнюса превратили в пляж — видео

Власти Вильнюса переоборудовали главную площадь города Лукишкес в пляж. Видеоролик опубликован на странице городского самоуправления в "Фейсбуке".
В центре самой большой площади литовской столицы засыпали песок, установили шезлонги и кабинки для переодевания, спасательную вышку и деревянные дорожки.
От Вильнюса до моря ехать три часа. Мэр города Ремигиюс Шимашюс отметил, что если жители не могут попасть на морское побережье, оно само придёт к ним, передаёт Travel and Leisure. В этом поможет большой экран, который днём показывает волны.
На пляже горожане могут поиграть в волейбол и позагорать. Ночью жители могут насладиться фильмами или концертами. Однако они должны соблюдать безопасное расстояние между друг другом из-за угрозы распространения коронавируса.
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