Главную площадь Вильнюса превратили в пляж — видео

Власти Вильнюса переоборудовали главную площадь города Лукишкес в пляж. Видеоролик опубликован на странице городского самоуправления в "Фейсбуке".

В центре самой большой площади литовской столицы засыпали песок, установили шезлонги и кабинки для переодевания, спасательную вышку и деревянные дорожки.

От Вильнюса до моря ехать три часа. Мэр города Ремигиюс Шимашюс отметил, что если жители не могут попасть на морское побережье, оно само придёт к ним, передаёт Travel and Leisure. В этом поможет большой экран, который днём показывает волны.

На пляже горожане могут поиграть в волейбол и позагорать. Ночью жители могут насладиться фильмами или концертами. Однако они должны соблюдать безопасное расстояние между друг другом из-за угрозы распространения коронавируса.