Порошенко заявил, что у Киева появился "уникальный шанс" вернуть Крым

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у Киева есть "уникальный шанс" вернуть Крым на фоне падения цен на нефть.
По словам политика, в период кризиса российский ВВП снизился на 5% и у Москвы уже якобы не хватит средств, чтобы финансировать полуостров. Бывший украинский лидер отметил, что России придётся соблюдать обязательства, которые были подписаны под общим давлением "нормандского формата", ЕС и американских партнёров.
— За очень короткий срок весь мир объединился в нашу пользу. И на сегодня, когда российская экономика не способна финансировать этот "чемодан без ручки", есть уникальный шанс укрепить международную солидарность, — заявил Порошенко в эфире радиостанции "Тризуб".
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Ранее Украина направила в Россию ноту протеста после того, как в Крыму состоялся Парад Победы. Киев назвал проведение мероприятий на полуострове провокацией и отметил, что эти действия приводят к ухудшению отношений между странами. МИД РФ напомнил, что полуостров является территорией России, поэтому мероприятия там будут проводиться по её усмотрению.