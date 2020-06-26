Порошенко заявил, что у Киева появился "уникальный шанс" вернуть Крым

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у Киева есть "уникальный шанс" вернуть Крым на фоне падения цен на нефть.

По словам политика, в период кризиса российский ВВП снизился на 5% и у Москвы уже якобы не хватит средств, чтобы финансировать полуостров. Бывший украинский лидер отметил, что России придётся соблюдать обязательства, которые были подписаны под общим давлением "нормандского формата", ЕС и американских партнёров.

— За очень короткий срок весь мир объединился в нашу пользу. И на сегодня, когда российская экономика не способна финансировать этот "чемодан без ручки", есть уникальный шанс укрепить международную солидарность, — заявил Порошенко в эфире радиостанции "Тризуб".

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.