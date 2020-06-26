СМИ: Германия готовит ответные санкции для США по "Северному потоку — 2"

Власти Германии подготовили пакет ответных мер для США, если против газопровода "Северный поток — 2" будут введены новые санкции со стороны Белого дома. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве.
Согласно внутреннему документу немецкого Министерства экономики, дополнительные санкции Соединённых Штатов коснутся правительственных организаций, а также ряда европейских банков и компаний. Правительство Ангелы Меркель уже рассматривает план по ответным действиям Евросоюза.
Напомним, ранее американский сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что законопроект о расширении санкций против "Северного потока — 2" уже внесён в сенат США. По его словам, ограничительные меры направлены в отношении тех, кто оказывает помощь в строительстве газопровода.