СМИ: Германия готовит ответные санкции для США по "Северному потоку — 2"

Власти Германии подготовили пакет ответных мер для США, если против газопровода "Северный поток — 2" будут введены новые санкции со стороны Белого дома. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно внутреннему документу немецкого Министерства экономики, дополнительные санкции Соединённых Штатов коснутся правительственных организаций, а также ряда европейских банков и компаний. Правительство Ангелы Меркель уже рассматривает план по ответным действиям Евросоюза.