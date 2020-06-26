Минздрав отложил до 2021 года обязательное прохождение тестов на алкоголь для получения прав

Министерство здравоохранения приняло решение отложить обязательное тестирование водителей на алкоголь и наркотики во время прохождения медицинского освидетельствования для получения и обмена прав. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ранее планировалось, что с 1 июля 2020 года пункт об "определении наличия психоактивных веществ в моче" и "качественном и количественном определении карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови" станет обязательным с 1 июля текущего года. Однако инициатива получила отсрочку до 1 января 2021 года.

Приказ Минздрава вступает в силу с 30 июня 2020 года.