Минздрав отложил до 2021 года обязательное прохождение тестов на алкоголь для получения прав

Министерство здравоохранения приняло решение отложить обязательное тестирование водителей на алкоголь и наркотики во время прохождения медицинского освидетельствования для получения и обмена прав. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Ранее планировалось, что с 1 июля 2020 года пункт об "определении наличия психоактивных веществ в моче" и "качественном и количественном определении карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови" станет обязательным с 1 июля текущего года. Однако инициатива получила отсрочку до 1 января 2021 года.
Приказ Минздрава вступает в силу с 30 июня 2020 года.
Лента новостей
Напомним, ещё в ноябре прошлого года ведомство планировало внести изменения в порядок процедуры освидетельствования, увеличив объём исследований. Это вызвало ажиотаж среди владельцев автомобилей, а предполагаемое повышение стоимости прохождения медкомиссии привело к росту очередей в наркологических и психоневрологических диспансерах. Президент России Владимир Путин возмутился столь резким увеличением стоимости. Минздрав принял решение отложить вступление изменений в силу.