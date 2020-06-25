Глава Крыма считает, что при Путине СССР бы не распался

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что СССР бы не развалился, если бы во главе страны стоял нынешний президент России Владимир Путин.

— Я лично глубоко убеждён: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался, — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".

Он уточнил, что у Путина иные подходы и взгляды на развитие государства.

По словам Аксёнова, президент понимает, что вместе можно добиться большего. А если же нет лидера, который болеет за страну и переживает за дело, то и на развитие государства рассчитывать не приходится. В качестве примера Аксёнов привёл Украину.