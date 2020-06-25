"В семь утра кошки разбудили — и вперёд". Памфилова поделилась секретами здоровой нервной системы

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, что сохранить нервную систему при таком напряжённом графике ей удаётся с помощью коротких отрезков сна.

— А мне чем сложнее, тем мне… У меня, знаете, кураж, азарт появляется. Я не знаю, это второе дыхание или внутренние силы. Да у меня жизнь вся такая, на экстриме, — сказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда".

Она назвала удивительным свой организм, уточнив, что использует короткие отрезки в течение дня, чтобы поспать. Например, в самолёте или в машине.

— У меня вообще очень здоровая нервная система — как у человека, ведущего здоровый образ жизни. Мне 66 лет, как-то я справляюсь и чувствую себя прекрасно в этом смысле, — добавила она.

Председатель ЦИК отметила, что творческие способности у неё открываются в ночное время. А в семь часов утра её будят кошки, после чего она вновь отправляется работать.