Компания Unilever уберёт с упаковок косметики слова "светлый" и "белый"

Крупная нидерландская компания Unilever уберёт с упаковок своих косметических товаров слова "светлый" и "белый". Об этом сказано на сайте компании.

— Мы полностью привержены тому, чтобы иметь глобальную линейку брендов по уходу за кожей, которая заботится обо всех оттенках кожи, отдавая дань разнообразию красоты, — сказано в сообщении.

Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству пищевых продуктов, косметики и бытовой химии, планирует также изменить название крема Fair & Lovely ("Светлая и милая"), который выпускается в странах Азии.

Он продаётся в категории осветляющей косметики во многих магазинах, однако, по данным самого производителя, не обладает подобными свойствами, а лишь занимается оздоровлением кожи.