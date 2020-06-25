"Любая бабонька меня поймёт". Ивлеева объяснила, зачем хвастается роскошной жизнью — видео

Видео © Instagram / Настя Ивлеева

Блогерша Настя Ивлеева объяснила подписчикам в "Инстаграме", почему хвастается роскошной жизнью.

За несколько дней до этого хейтеры обвинили девушку в том, что она изменилась в худшую сторону после свадьбы с Элджеем и начала демонстративно показывать своё материальное положение. Ивлеева опубликовала ролик, в котором подчеркнула, что может себе позволить одеваться, жить и есть так, как она хочет, и посоветовала "завидовать сколько угодно".

— И любая бабонька меня поймёт. Когда ты покупаешь новое платье, то тебе хочется похвастаться перед подружаньками. А мои подружаньки где? Правильно — в "Инстаграме", — пояснила Ивлеева.

Она добавила, что ей уже 29 лет, а не 24, как было на момент приезда в Москву. Анастасия повзрослела, у неё изменились интересы и взгляды на жизнь. Блогерша подчеркнула, что нужно постоянно развиваться, важна мотивация, и посоветовала подписчикам самим зарабатывать на роскошные сумки и платья.

Ивлеева заключила, что она всё та же "Настюшка Опасность", несмотря на дорогие атрибуты, и её душа осталась прежней.