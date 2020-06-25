"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу

"Ливерпуль" стал чемпионом Англии по футболу за семь туров до конца чемпионата.

Это произошло после победы "Челси" над "Манчестер Сити" в 31-м туре со счётом 2:1. Теперь мерсисайдцы, набравшие на этот момент 86 очков, недосягаемы для "Ман Сити" (63 очка).

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We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020

Это первый чемпионский титул для "красных" с 1990 года и 19-й в истории. В нынешнем первенстве подопечные Юргена Клоппа одержали 28 побед, дважды сыграли вничью и потерпели всего одно поражение.

Кроме того, "Ливерпуль" впервые выиграл именно Премьер-лигу после её появления в 1992 году. Он присоединился к шести командам, до этого бравшим титул: "Манчестер Юнайтед" (13 раз), "Челси" (5), "Манчестер Сити" (4), "Арсенал" (3), "Блэкберн Роверс" и "Лестер Сити" (по разу).