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"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу

"Красные" завоевали титул благодаря победе "Челси" над "Ман Сити".

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Фото © Twitter / Liverpool FC

"Ливерпуль" стал чемпионом Англии по футболу за семь туров до конца чемпионата.

Это произошло после победы "Челси" над "Манчестер Сити" в 31-м туре со счётом 2:1. Теперь мерсисайдцы, набравшие на этот момент 86 очков, недосягаемы для "Ман Сити" (63 очка).

Это первый чемпионский титул для "красных" с 1990 года и 19-й в истории. В нынешнем первенстве подопечные Юргена Клоппа одержали 28 побед, дважды сыграли вничью и потерпели всего одно поражение.

Кроме того, "Ливерпуль" впервые выиграл именно Премьер-лигу после её появления в 1992 году. Он присоединился к шести командам, до этого бравшим титул: "Манчестер Юнайтед" (13 раз), "Челси" (5), "Манчестер Сити" (4), "Арсенал" (3), "Блэкберн Роверс" и "Лестер Сити" (по разу).

Ранее Лайф сообщал, что чемпионом Германии в нынешнем сезоне стала "Бавария".

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