Минздрав одобрил ещё один российский препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения одобрило препарат "Арепливир" для лечения коронавирусной инфекции. Соответствующие данные опубликованы на сайте Государственного реестра лекарственных препаратов.

Лекарство, созданное в компании "Промомед" в Саранске, является аналогом японского препарата "Фавипиравир".

Форма выпуска — таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Препарат будет поступать только в больницы и не появится в свободной продаже.

Как пояснил ТАСС исполнительный директор АО "Биохимик" Дмитрий Земсков, "Арепливир" блокирует размножение РНК-вирусов, к которым относится коронавирус, в клетках и позволяет побороть инфекцию в среднем за четыре дня.