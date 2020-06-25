Петербуржцев оштрафовали на 13 млн рублей за нарушение "антикоронавирусных" мер в июне

В июне жителей Санкт-Петербурга оштрафовали на сумму более 17 миллионов рублей за нарушение "антикоронавирусных" мер, сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Северной столицы.

По статье 8.6.1 городского закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" было составлено 2909 протоколов. Однако решений при этом вынесено 3516. Разные цифры в комитете объяснили тем, что в первый месяц лета рассматривались ещё и майские протоколы.

В пресс-службе уточнили, что штрафы выписывались не только за прогулки в парках и скверах, но и за иные нарушения постановления.

Всего с 18 апреля по 5 июня за нарушения противоэпидемических мер петербуржцы заплатили в виде штрафов более 17 миллионов рублей.