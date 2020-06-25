Эксперт рассказал, каких водителей ждёт проверка на алкогольную и наркотическую зависимость

Координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов рассказал, какие нововведения ожидают водителей с 1 июля, в частности, как будет приниматься решение о проверке на хроническую алкогольную или наркотическую зависимость при обязательном медицинском освидетельствовании.

— Если у нарколога есть некая гипотеза, что человек обладает хронической зависимостью, не только от алкоголя, но и от наркотических веществ, его отправляют сдавать общий анализ крови и мочи, — пояснил эксперт в интервью Ura.ru.

Шкуматов уверен, что коррупцию нововведения не снизят, некоторые медики всё равно продолжат брать взятки. Он отметил, что освидетельствование не должно проводиться каждый год. Эксперт добавил, что самым здравым вариантом стало бы то, чтобы Минздрав информировал ГИБДД о том, стоит ли водитель на учёте в психиатрическом или наркологическом диспансере.