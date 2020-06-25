Всё дело в играх. Лайф узнал, почему москвичка уехала на дачу и оставила сына у подъезда

В тот день, когда семья 10-летнего школьника собиралась на дачу, мальчик стал плохо себя вести и требовал, чтобы ему дали поиграть в компьютерные игры. Мать Юлия, знавшая о его зависимости, запретила подходить к компьютеру. Разозлившись, школьник украл её банковскую карту и оплатил подписку на игры. Разразилась ссора, Юлия начала ругать сына. Ребёнок не выдержал обвинений и сбежал из дома. Тогда москвичка и попросила свою 17-летнюю племянницу, которая живёт в соседнем подъезде, присмотреть за сыном, пока она с другими детьми будет на даче.

По данным источника Лайфа, мальчик имеет направление в психиатрическую больницу из-за сильной игровой зависимости. Ребёнок часто устраивает истерики, когда ему не разрешают играть. Он ворует деньги и платит друзьям, чтобы те дали ему свои гаджеты. Как-то раз он выменял свой телефон на несколько минут игры, а в другой день потратил 60 тысяч рублей с банковской карты матери на покупки в Google Play. Однажды мальчик пытался свести счёты с жизнью.

Юлия жалеет сына, поэтому не хочет везти его на обследование в психиатрическую больницу. Она боится, что сына упекут туда надолго.

Напомним, когда москвичка оставила десятилетнего сына одного возле подъезда, её племянница сразу же позвонила отцу ребёнка, который ранее уже проводил воспитательные беседы с сыном. Причём в последний раз причиной, вынудившей вновь заняться воспитанием мальчика, стала аналогичная ситуация — мать психанула и оставила его одного.