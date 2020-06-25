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Агата Муцениеце показала огненное фото в купальнике после развода с Прилучным

Подписчики оценили публикацию.

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Актриса Агата Муцениеце поделилась с подписчиками фотографией в купальнике у бассейна.

На ней алое бикини, кроме того, 31-летняя артистка продемонстрировала эффектное декольте.

Не бывает много фоток в купальнике, — приводит портал "Дни.ру" слова Муцениеце.

Подписчики оценили кадр, также вспомнив о недавнем разводе актрисы с Павлом Прилучным.

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Напомним, о разводе с Прилучным Муцениеце объявила в феврале. Оформить расторжение брака супруги не успели из-за карантина, который вынуждены были проводить вместе. В апреле 31-летняя артистка пожаловалась подписчикам с маминого аккаунта, что супруг поднял на неё руку, довёл детей до слёз и выгоняет их из дома во время пандемии. После этих обвинений Агата попросила у Павла прощения.

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