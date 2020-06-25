Агата Муцениеце показала огненное фото в купальнике после развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце поделилась с подписчиками фотографией в купальнике у бассейна.
На ней алое бикини, кроме того, 31-летняя артистка продемонстрировала эффектное декольте.
— Не бывает много фоток в купальнике, — приводит портал "Дни.ру" слова Муцениеце.
Подписчики оценили кадр, также вспомнив о недавнем разводе актрисы с Павлом Прилучным.
Чтобы он понял, кого потерял
valeriaaaa18
Не зря по утрам бегала
saveleva1lena
Агата, вы шикарна, позитивная. Будьте всегда такая
oksanagluhova55
Фигура для мамы двоих детей просто отпад! Так держать, красотка!
drozd111266
Напомним, о разводе с Прилучным Муцениеце объявила в феврале. Оформить расторжение брака супруги не успели из-за карантина, который вынуждены были проводить вместе. В апреле 31-летняя артистка пожаловалась подписчикам с маминого аккаунта, что супруг поднял на неё руку, довёл детей до слёз и выгоняет их из дома во время пандемии. После этих обвинений Агата попросила у Павла прощения.