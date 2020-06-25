Агата Муцениеце показала огненное фото в купальнике после развода с Прилучным

Напомним, о разводе с Прилучным Муцениеце объявила в феврале. Оформить расторжение брака супруги не успели из-за карантина, который вынуждены были проводить вместе. В апреле 31-летняя артистка пожаловалась подписчикам с маминого аккаунта, что супруг поднял на неё руку, довёл детей до слёз и выгоняет их из дома во время пандемии. После этих обвинений Агата попросила у Павла прощения.