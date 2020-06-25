"Нужно пройти во что бы то ни стало". "Калининградская Золушка" рассказала Лайфу, как справилась с потерей туфельки на параде Победы — видео

Видео © LIFE

Балтийский флот опубликовал видео с моментом награждения медалью за выдержку мичмана — фельдшера зенитно-ракетного полка ПВО Ксении Кальчинской, которая потеряла туфельку во время марша на параде Победы в Калининграде.

На кадрах адмирал Александр Носатов перед строем однополчан вручил девушке награду и букет цветов. Он подчеркнул, что военнослужащая проявила стойкость, мужество и выдержку, и отметил, что она "просто молодец".

Ксения рассказала Лайфу, что чувствовала в тот момент, когда маршировала без обуви, и как ей удалось справиться с волнением и не нарушить строй. Она отметила, что, возможно, ей помогло то, что она получает второе высшее образование психолога.

— Когда мы маршировали, я почувствовала, что сзади идущий человек наступил мне на ногу. Я решила не останавливаться и продолжила маршировать. Я выдохнула и решила, что нужно пройти для ветеранов Великой Отечественной войны, которые смотрят парад, во что бы то ни стало. Была гордость, что мы всей "коробкой" прошли хорошо и достойно, — поделилась Кальчинская.

Она рассказала, что прошла около трёхсот метров по раскалённому асфальту (24 июня в Калининграде было очень жарко). Девушка уверена, что не совершила ничего особенного, так должен был поступить каждый военнослужащий. Для Ксении стало неожиданностью, когда её решили наградить памятным знаком от командующего Балтийским флотом.

— Мне казалось, что никто не обратит на это внимание, что я шагала без туфельки, и была очень удивлена, когда командующий Балтийским флотом обратил на это внимание и поощрил меня за это, — заключила она.