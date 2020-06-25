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Три ребёнка утонули за день в Солнечногорске

Следователи опрашивают родственников погибших.

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Фото © Следственный комитет Российской Федерации

В подмосковном Солнечногорске за день утонули трое детей. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.

Тела двух детей были найдены в котловане с водой в посёлке Андреевка.

В том же районе на территории частного домовладения в искусственном водоёме утонул ещё один ребёнок, — говорится в сообщении.

По факту происшествия начаты две доследственные проверки. Следователи опрашивают родственников погибших. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми.

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