Три ребёнка утонули за день в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске за день утонули трое детей. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.

Тела двух детей были найдены в котловане с водой в посёлке Андреевка.

— В том же районе на территории частного домовладения в искусственном водоёме утонул ещё один ребёнок, — говорится в сообщении.

По факту происшествия начаты две доследственные проверки. Следователи опрашивают родственников погибших. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.