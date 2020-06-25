В одном из подъездов Воронежа нашли десятидневную девочку в корзине

Десятидневная девочка была найдена в подъезде одного из домов Воронежа по улице Любови Шевцовой. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Инцидент произошёл 10 июня. Девочку нашёл полицейский, она была в корзине. После этого ребёнок был доставлен в больницу. Обследование показало, что она была здорова.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 125 "Оставление в опасности". Сейчас принимаются меры к установлению лиц, оставивших младенца в опасности.

Как уточнили в региональном главке МВД РФ, полиция ведёт поиск очевидцев и разыскивает причастных к оставлению ребёнка. Также организована работа с семьями "социального риска", сообщает РИА "Новости".