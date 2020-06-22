В Подмосковье школьники изувечили двухлетнюю девочку, сбросив плитку на голову

В Московской области два 11-летних школьника сбросили с балкона пятого этажа плитку на двухлетнюю девочку. Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошёл во время прогулки Николь с мамой и тётей у подъезда.

Малышка провела в коме четыре дня, сейчас она пришла в себя, но не может встать с кровати, сообщает телеканал НТВ. Пострадавшей потребовалось переливание крови, врачи не говорят, сколько времени уйдёт на реабилитацию. Последствия травмы могут проявить себя не сразу.

Семья понимает, что уголовной ответственности виновные не понесут, рассказала тётя Николь — Людмила Бондаренко. По словам женщины, мальчики видели людей, находившихся у здания.

— Целенаправленного бросали, пытались попасть в кого-то, — заявила Людмила.

Отец пострадавшей, Денис Рагель, предположил, что эти же школьники причастны к другим подобным случаям, которых было несколько: "Женщине попали с балкона кирпичом, в машину попали". По словам консьержки Ирины Джураевой, один из мальчиков хвастался тем, что его отец работает в полиции, поэтому он будет делать что хочет.