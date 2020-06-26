Адвокат Ефремова заявил, что у актёра случился сердечный приступ

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного в четверг, 25 июня, случился сердечный приступ.
Юрист пояснил в интервью "Московскому комсомольцу", что актёру стало плохо ночью, но он не позволил близким вызвать скорую. Это произошло как раз в годовщину смерти его матери, Аллы Покровской, скончавшейся 25 июня прошлого года.
Пашаев добавил, что они с Ефремовым обсуждали возможность обратиться с ходатайством к следователю, чтобы посетить кладбище в памятный день. В итоге артист наотрез отказался покидать квартиру, даже по такой уважительной причине.
Защитник отметил, что состояние актёра весьма подавленное и отказ почтить память матери можно расценивать как самобичевание.
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Напомним, авария в центре столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови артиста.