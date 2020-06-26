"Решение моё". Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус поделилась некоторыми подробностями бракоразводного процесса с юмористом Гариком Харламовым, а также сообщила, что решение о разводе приняла она.

— Решение о разводе моё. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Всё-таки над отношениями нужно работать обоим, — написала она в "Инстаграме".

По словам артистки, они с мужем не участвовали в ютуб-шоу Comment Out, а сообщения о том, что её интересы во время процесса будет представлять адвокат Анатолий Кучерена, фейковые.

Асмус добавила, что не будет давать интервью журналистам и никогда не сделает этого за деньги. Актриса попросила перестать звонить ей на телефон, так как он разряжается.