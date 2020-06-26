Правительство США выплатило более $1,4 млрд компенсации "мёртвым душам" за CoViD-19

Федеральное правительство США направило более миллиона платежей общей суммой свыше 1,4 миллиарда долларов "мёртвым душам" в качестве компенсации из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в докладе Главного контрольного управления.

Рассылкой денежных средств занимались Служба внутренних доходов и Министерство финансов. В общей сложности необходимо было отправить 160,4 миллиона платежей в размере 269 миллиардов долларов, однако из-за спешки, возникшей от желания в максимально кратчайшие сроки перечислить средства, чиновники не стали проверять данные о потенциальных получателях и не сверились с базой регистрации умерших.

Также отмечается, что налоговая служба не смогла найти оснований для отказа в компенсации лицам, подавшим декларацию в 2018 и 2019 годах, но с тех пор скончавшимся. Правительство рекомендовало налоговой службе "найти недорогие пути уведомления о способе возврата неправильно полученных средств".