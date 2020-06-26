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В Тегеране прогремел взрыв на военной базе — видео

В результате инцидента никто не пострадал, но местные жители успели перепугаться.

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Фото © Twitter / Hamidreza

Жители Тегерана засняли яркую оранжевую вспышку на востоке города. Она сопровождалась мощными раскатами. Видео инцидента появились в Сети.

Представитель Министерства обороны Ирана Давуд Абди сообщил, что причиной вспышки стал взрыв ёмкости с техническим газом около военной базы, расположенной в районе Пардис, передаёт агентство Mehr.

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Военным сооружениям не был нанесён ущерб. Экстренные службы потушили возгорание.

Причины взрыва Абди не уточнил.

Ранее Лайф публиковал видео момента взрыва газа в многоэтажке Киева.

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