В Тегеране прогремел взрыв на военной базе — видео

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Жители Тегерана засняли яркую оранжевую вспышку на востоке города. Она сопровождалась мощными раскатами. Видео инцидента появились в Сети.

Представитель Министерства обороны Ирана Давуд Абди сообщил, что причиной вспышки стал взрыв ёмкости с техническим газом около военной базы, расположенной в районе Пардис, передаёт агентство Mehr.

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Военным сооружениям не был нанесён ущерб. Экстренные службы потушили возгорание.

Причины взрыва Абди не уточнил.