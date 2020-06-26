"Они сумасшедшие". Трамп заявил, что ему проще общаться с Россией и Китаем, чем с американскими демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще общаться с Россией, Китаем или Северной Кореей, чем с американскими демократами.
— С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из тех, с кем мы имеем дело. Они гораздо менее разумны и немного сумасшедшие, — подчеркнул он на встрече с рабочими судостроительного завода в Висконсине.
Глава Белого дома добавил, что демократы никогда не хотят выделять деньги на нужды армии, по любым причинам.
— Вы даже не представляете, через что мне пришлось пройти с этими людьми, — заключил Трамп.
В свою очередь, соперник действующего американского президента на грядущих выборах Джо Байден и другие демократы раскритиковали Трампа за то, что он отправился на судоверфь Fincantieri Marinette Marin, которая развивалась благодаря успехам администрации его предшественника, члена Демократической партии Барака Обамы, чтобы заключить выгодный для себя контракт, вместо того чтобы предложить реальную помощь рабочим.
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