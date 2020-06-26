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Дуров заявил, что Telegram уже вернул инвесторам TON более 1,2 млрд долларов

Предприниматель выразил надежду, что среда для технологии блокчейн в США станет доступнее в будущем.

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Фото © VK / Павел Дуров

Telegram уже вернул инвесторам более 1,2 миллиарда долларов, вложенных в проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), которую заблокировали власти США. Об этом заявил основатель компании Павел Дуров.

Мы уже выплатили покупателям более 1,2 миллиарда долларов напрямую или в виде кредитов. Мы с нетерпением ждём продолжения реализации других наших проектов и возможностей для инноваций, — написал Дуров в своём телеграм-канале.

Бизнесмен выразил надежду, что нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной для других в будущем.

Напомним, что 12 мая блокчейн-платформа TON Павла Дурова закрылась по решению американского суда. У проекта были проблемы с инвесторами и американским законодательством.

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