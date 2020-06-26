Дуров заявил, что Telegram уже вернул инвесторам TON более 1,2 млрд долларов

Telegram уже вернул инвесторам более 1,2 миллиарда долларов, вложенных в проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), которую заблокировали власти США. Об этом заявил основатель компании Павел Дуров.

— Мы уже выплатили покупателям более 1,2 миллиарда долларов напрямую или в виде кредитов. Мы с нетерпением ждём продолжения реализации других наших проектов и возможностей для инноваций, — написал Дуров в своём телеграм-канале.

Бизнесмен выразил надежду, что нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной для других в будущем.