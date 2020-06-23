Дуров договорился. Почему "Телеграм" разблокировали в России на самом деле?

Роскомнадзор объявил о разблокировке одного из самых популярных мессенджеров в России. Но всё ли так радужно теперь для пользователей "Телеграма"?

"Телеграм" лучше

После заявления Роскомнадзора о том, что он поддерживает политику "Телеграма" по противодействию терроризму и экстремизму, многие задаются вопросом, а будет ли полюбившийся мессенджер прежним. Главным преимуществом "Телеграма", в отличие от конкурентов, по мнению экспертов, всегда были три вещи:

низкий порог входа;

простота регистрации;

быстрая работа даже при малой скорости Интернета.

Как отмечает один из самых известных топ-менеджеров IT-индустрии в России Игорь Ашманов, для современного человека крайне важна скорость работы того или иного приложения, браузера или поисковика. А учитывая, что разблокировка "Телеграма" позволит ему работать без прокси-серверов и VPN, время ожидания загрузки чатов и популярных каналов сократится.

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Дуров договорился

Так что послужило толчком принятия решения о разблокировке "Телеграма"? Если вернуться к истории вопроса — мессенджер был заблокирован в апреле 2018-го. Главная претензия — отказ в предоставлении (по законам России) данных о ключах шифрования. По сути, основатель мессенджера Павел Дуров отказался передавать данные переписок пользователей. А теперь, получается, согласился?

"Мне кажется, что Дуров договорился с российским государством ещё в августе 2018-го. Именно тогда прекратился этот адский перформанс c акциями Дурова и грозными выступлениями Роскомнадзора. Синхронно замолчали обе стороны. Это даёт основания полагать, что стороны договорились" Игорь Ашманов, специалист в сфере IT

Всё уже давно про вас сдано, но это неважно

Как одно из самых главных достижений "Телеграма" Павел Дуров выдавал тот принцип, что мессенджер абсолютно конфиденциален. То есть ни одна спецслужба ни в одной стране не сможет получить данные о вашей переписке. А вот тут начинается самое интересное. По утверждениям человека, который работал с Дуровым во "ВКонтакте" и "Телеграме" (Антона Розенберга), основатель мессенджера всё уже давно предугадал. Причём сроки очень странно совпадают с прекращением публичного конфликта с Роскомнадзором.

"В августе 2018 года он тихо переписал политику конфиденциальности, допустив возможность выдачи номеров телефонов и IP-адресов "подозреваемых в терроризме". Естественно, исключительно во благо самих же пользователей. Хорошие вопросы журналистов остались без ответа. А потом история забылась" Антон Розенберг, экс-сотрудник соцсети "ВКонтакте" и "Телеграма"

Решение суда никто не отменял

Несмотря на публичные заявления Павла Дурова и поддерживающего в борьбе с экстремизмом Роскомнадзора, решение суда о необходимости блокировки доступа к мессенджеру отменено не было. Как считает бывший коллега Дурова по бизнесу, вся эта новая шумиха может быть связана с предпродажной сделкой, а никак не с победой "свободы слова".

"Какой-то выгоды от этого для России и инвестиционного климата в стране тоже нет. Так что, думаю, это результат сделки в рамках предпродажной подготовки "Телеграма". Всё это хорошо согласуется с критикой в адрес США и крупнейших западных IT-корпораций, высказываемой Дуровым публично в последнее время. Видимо, покупатель будет из России" Антон Розенберг, экс-сотрудник соцсети "ВКонтакте" и "Телеграма"

"Телеграм" — разменная монета, у Дурова проблемы на другом фронте

В последнее время создатель мессенджера себя никак громко не проявлял. Один из последних бизнес-проектов Дурова был связан с криптовалютой. Он попытался запустить модную блокчейн-платформу TON. Но что-то пошло не так. Суд в США решил запретить передачу покупателям цифровых токенов Gram компании Telegram Group Inc. По оценкам экспертов, фирма потеряла на этом около двух миллиардов долларов.

"У него проблемы с инвесторами, которые инвестировали деньги в TON. Я думаю, у него проблемы с финансированием самого "Телеграма", потому что за деньги инвесторов TON инвестировался "Телеграм" тоже. Я так понимаю, что у него основная зона риска из США — деньги были потрачены не на TON, а на "Телеграм" Герман Клименко, экс-советник президента РФ по вопросам развития Интернета