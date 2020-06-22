iPhone больше не будет. Самые успешные переименования брендов, о которых вы даже не знали

Обновить бренд или подстроиться под аудиторию. Эксперты сейчас спорят о том, почему Apple решила изменить название своего, пожалуй, самого популярного продукта, который уже даже стал именем нарицательным — iPhone. Ведь всем нам привычно именно это наименование смартфона, выпускаемого купертиновцами. Однако поисковый спрос делает своё. Как говорят эксперты, таким образом Apple хочет "отжать" англоязычную аудиторию у своих конкурентов. Ведь когда англичанин хочет купить себе телефон, то в поисковой строке он вбивает phone, именно поэтому последователи Стива Джобса и жертвуют брендом iPhone ради упоминания слова phone в своём продукте. Но опыт Apple в этом смысле не нов. Многие известные компании подстраиваются под аудиторию и переименовывают продукцию во имя выгоды.

LG

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Мало кто знает, что современный успешный бренд LG назывался изначально совсем не так. 1 октября 1958 года была основана компания Goldstar. Первым, что выпустил будущий технологический гигант, был радиоприёмник, потом — холодильник и телевизор. До 1988 года бренд GoldStar активно развивался. Но состав директоров к этому времени существенно меняется. В итоге появилось много компаний, в том числе LG Data & Communications. Поэтому фирма вышла на рынок высоких технологий. И теперь вся выпускаемая техника известна именно под маркой LG.

Burger King

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Сеть Burger King берёт своё начало в 1954 году в США. После открытия первого ресторана закусочные стали распространяться по всему миру. Когда очередь дошла до Австралии, руководство компании обнаружило, что здесь уже есть такой бренд. Пришлось специально для австралийцев переименоваться в Hungry Jack’s.

Axe

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Бренд Axe появился во Франции, но во многих странах это название уже было занято другими товарами. По-английски это название звучит как "топор". Кто же захочет брызгать подмышки топором? Чтобы продавать эту парфюмерию в Ирландии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Китае, бренд переименовали в Lynx, что с латыни переводится как "рысь".

Rexona

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Бренд Rexona, так же как и Axe, принадлежит корпорации Unilever. Производители решили по-иному назвать товар в нескольких странах. Британцы знают его как Sure, американцы — как Degree, японцы — как Rexena, жители ЮАР — как Shield.

Pepsi

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Pepsi в ребрендинге проделала путь, который прошли многие компании до неё. В логотипе полностью убрали буквы, оставили только символ. Первый логотип показывает типичные дизайнерские решения конца XIX века: чем более сложный дизайн, тем лучше. В 1962 году Pepsi ввела новый логотип, который вдохновил на создание современного дизайна. Да и слово Cola, которое ассоциируется больше с брендом Coca-Cola, из логотипа исчезло.

Blend-a-med

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