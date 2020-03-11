В "Роскачестве" рассказали о пользе итальянской пасты для здоровья и экологии

Паста, то есть макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы, изготовленные в итальянской традиции, остаётся одним из самых популярных в мире продуктов. Она полезна для здоровья, у неё множество вариаций приготовления, а её производство не наносит вред экологии. Об этом говорится в сообщении "Роскачества".

Правильное употребление пасты не вредит здоровью, а, напротив, положительно на нём сказывается. Так, она является источником сложных углеводов, обеспечивающих нормальное пищеварение и высвобождающих энергию, не вызывает резкого роста сахара в крови. Ко всему прочему, с пастой в организм поступают полезные белки, пищевые волокна и фолиевая кислота.

— Пищевая клетчатка улучшает и ускоряет пищеварение, повышает переносимость глюкозы и чувствительность к инсулину, снижает уровень холестерина. Сто граммов пасты из твёрдых сортов пшеницы обеспечивают организм примерно 2,7 г клетчатки, что составляет около 10% суточной нормы, — сказали эксперты.

Кроме того, производство пасты оказывает незначительное воздействие на окружающую среду. Таким образом, продукт получается безотходным, полезным и доступным.

— Промышленное производство [пасты] не превышает 15% всего углеродного следа, — подчеркнули специалисты.

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