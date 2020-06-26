"Кто ещё не открыл купальный сезон?" Во Владивостоке тропический ливень затопил улицы — видео

В Приморье 26–27 июня объявлено штормовое предупреждение. Тропический ливень обрушился на Владивосток и превратил улицы в настоящие моря. Кадры потопа, снятого очевидцами, опубликовала группа "ДПС-контроль Приморский край" в "Инстаграме".

— Ну что, поплыли? Кто ещё не открыл купальный сезон? Время доставать вёсла, — иронизируют горожане над разбушевавшейся непогодой.

Машины уходят в воду буквально по самый капот, ливневые канализации не справляются с напором стихии и бурлят фонтанами. На одном из участков дороги сошёл сель, жителей также предупредили о камнепаде. Опорные стены, поддерживающие грунт, местами превратились в водопады. Водители низких иномарок не могут самостоятельно выбраться из огромных луж, выталкивают свой транспорт вручную или просят помощи у других автомобилистов.

На Тунгусской улице дожди подмыли стену дома, она обрушилась на проезжую часть, перегородив проезд. На Пограничной из-за ливней провалился асфальт, сотрудники ГИБДД закрыли съезд на неё. На Ладыгина с косогора на дорогу съехала часть земли, одна полоса перекрыта для движения.

Подтопление на улице Космонавтов. Фото © Instagram / bukhtatikhaya 1 / 4

В мэрии Владивостока также сообщили, что подтопило улицы Иманскую, Маковского и Космонавтов, район стадиона "Авангард", а также торгового центра "Зелёный остров". Из-за непогоды без электроэнергии остались города Артём и Фокино. Кроме того, опасная ситуация наблюдается на подъездах к городу и на трассах Седанка — Патрокл, Змеинка — Окатовая. Там на асфальт стекают грязевые потоки с камнями и образуются коварные лужи. Их глубину возможно определить, лишь застряв по самый капот.

Ливни не прекратятся в течение дня, за пятницу ожидается до 50 миллиметров осадков. Возможны грозы и сильный ветер. В ГИБДД попросили граждан не выезжать на дороги без особой необходимости.