Disney изменит тематику аттракционов в своих парках после обвинений в расизме

Disney изменит тематику аттракционов в двух парках — в Орландо и Калифорнии — после обвинений в расизме, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Речь идёт о водной горке Splash Mountain. Она посвящена мультфильму 1946 года "Песня юга", в котором история анимационных героев основана на "Сказках дядюшки Римуса" писателя Джоэля Харриса. Действия разворачиваются на плантации в США после Гражданской войны и отмены рабства. Создателей картины неоднократно осуждали за неоднозначное изображение афроамериканцев.

Disney раскритиковали за то, что аттракцион "пропитан расовыми стереотипами". Была создана петиция, её авторы потребовали смены дизайна и собрали более 20 тысяч подписей.

Руководство компании приняло решение изменить тематику водной горки и посвятить её принцессе Тиане, героине ленты 2009 года "Принцесса и лягушка". Девушка также является темнокожей.

— Тиана — современная, смелая и самостоятельная женщина, которая следует за своей мечтой и никогда не упускает из виду то, что действительно важно. Это отличная история с сильным ведущим персонажем, — подчеркнули дизайнеры Disney.