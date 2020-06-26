Минздрав США признал, что число случаев заражения коронавирусом в стране может превышать 20 миллионов

Реальное число случаев коронавируса в США, вероятно, в 10 раз превышает 2,4 миллиона, подтверждённых официально. Об этом заявил глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Минздрава США Роберт Редфилд.

— По нашим точным расчётам, на данный момент на каждый зафиксированный случай есть фактически 10 других инфицированных, — приводит его слова газета Washington Post.

Глава CDC подчеркнул, что подсчёты основаны на проведённых тестах, которые свидетельствуют о том, что на каждого заболевшего приходится минимум десять бессимптомных носителей инфекции, у которых обнаружены антитела. Таким образом, цифра приближается к 23 миллионам. Серологические исследования проводятся по всей стране, поскольку эпидемиологи пытаются измерить степень распространения вируса. Редфилд добавил, что, по его мнению, от пяти до восьми процентов населения уже заражены, таким образом, в группе риска остаётся не менее 90 процентов жителей США. Эксперты убеждены, что пандемия всё ещё находится на ранней стадии и люди должны продолжать пытаться ограничить распространение вируса.

По мнению Редфилда, американцы должны взвешивать свои индивидуальные риски, когда принимают решение так или иначе взаимодействовать с социумом. Он порекомендовал воздержаться от лишних контактов, но если их не удаётся избежать, то прежде всего люди должны соблюдать безопасную дистанцию, часто мыть руки и правильно носить защитную маску.