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Минздрав США признал, что число случаев заражения коронавирусом в стране может превышать 20 миллионов

Эксперты убеждены, что пандемия всё ещё находится на ранней стадии.

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Фото © Pixabay

Реальное число случаев коронавируса в США, вероятно, в 10 раз превышает 2,4 миллиона, подтверждённых официально. Об этом заявил глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Минздрава США Роберт Редфилд.

По нашим точным расчётам, на данный момент на каждый зафиксированный случай есть фактически 10 других инфицированных, приводит его слова газета Washington Post.

Глава CDC подчеркнул, что подсчёты основаны на проведённых тестах, которые свидетельствуют о том, что на каждого заболевшего приходится минимум десять бессимптомных носителей инфекции, у которых обнаружены антитела. Таким образом, цифра приближается к 23 миллионам. Серологические исследования проводятся по всей стране, поскольку эпидемиологи пытаются измерить степень распространения вируса. Редфилд добавил, что, по его мнению, от пяти до восьми процентов населения уже заражены, таким образом, в группе риска остаётся не менее 90 процентов жителей США. Эксперты убеждены, что пандемия всё ещё находится на ранней стадии и люди должны продолжать пытаться ограничить распространение вируса.

По мнению Редфилда, американцы должны взвешивать свои индивидуальные риски, когда принимают решение так или иначе взаимодействовать с социумом. Он порекомендовал воздержаться от лишних контактов, но если их не удаётся избежать, то прежде всего люди должны соблюдать безопасную дистанцию, часто мыть руки и правильно носить защитную маску.

Напомним, ранее сообщалось, что число случаев коронавируса во всём мире превысило 9,5 миллиона человек, ВОЗ ожидает, что эта цифра будет увеличиваться. В период пандемии умерло более 450 тысяч заболевших.

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