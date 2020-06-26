"Сумасшедший маньяк". Трамп обвинил Болтона в желании бомбить Россию и Китай

Президент США Дональд Трамп выдвинул очередное обвинение против своего экс-советника Джона Болтона. Американский лидер оскорблён содержанием книги мемуаров политика и уже несколько дней подряд вспоминает его огрехи и промахи на посту. На сей раз последовали обвинения в сумасшествии и маниакальном желании бомбить Китай и Россию.

— Все считали его сумасшедшим, потому что он хотел лишь бомбить людей и говорил: "Давайте сражаться с Россией или Китаем". На переговорах мне всегда давали то, что я хотел, потому что, когда они видели рядом со мной этого маньяка Болтона, то думали, что я готов применить бомбы, — заявил глава Белого дома в эксклюзивном интервью на канале Fox News.

Он добавил, что бывший советник не был умным и плохо справлялся со своей работой. По словам Трампа, Болтон единственный в его окружении никогда не улыбался — и это "о чём-то говорит".