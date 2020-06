"Сумасшедший маньяк". Трамп обвинил Болтона в желании бомбить Россию и Китай

Напомним, ранее в США начались продажи книги Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме"). В ней экс-советник раскрывает ряд спорных моментов деятельности Трампа. Минюст США подал иск в Федеральный суд округа Вашингтон с требованием запретить публикацию, однако суд отклонил претензию и разрешил выход книги.