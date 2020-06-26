Учёный опроверг опасность малярийных комаров в России

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что в России широко распространены малярийные комары, однако они не представляют опасности для жителей.

— Если говорить про всю планету, то самая опасная, иногда смертельная инфекция, которую разносят комары, — это малярия. Она вызывается одноклеточным паразитом, переносимым комарами рода анофелес. Они так и называются: малярийные комары, — приводит слова учёного радио Sputnik.

По его словам, в течение сезона человека многократно кусают такие насекомые, однако опасности они не представляют, так как являются лишь переносчиками болезни. В России распространение инфекции предотвратили ещё в XIX веке, когда проводили осушение болот на юге страны. Сегодня, по словам учёного, существуют лишь точечные вспышки малярии, которая является завозной болезнью и распространена в тропических регионах.

Однако и обычные комары могут стать опасными, они тоже являются переносчиками различных заболеваний. Например, могут занести в тело человека червей-дирофилярий, что особенно распространено на юге РФ. Однако повсеместным это явление назвать нельзя, уточнил специалист.