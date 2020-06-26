Жаркая погода без осадков ожидает москвичей в пятницу

Переменную облачность и отсутствие осадков прогнозирует в Москве 26 июня Гидрометцентр.
Температура воздуха днём прогреется до 27−29 градусов тепла, однако в ночное время она может упасть до плюс 15.
В Подмосковье столбики термометров будут показывать отметку в 24−29 градусов тепла, а ночью, возможно, опустятся до плюс 13 градусов.
Жителей Московского региона ожидает ветер северо-западного направления со скоростью 6−11 м/с. Атмосферное давление будет составлять около 755 мм ртутного столба.
Ранее доктор Комаровский рассказал о необычном способе спасения от жары.