Жаркая погода без осадков ожидает москвичей в пятницу

Переменную облачность и отсутствие осадков прогнозирует в Москве 26 июня Гидрометцентр.

Температура воздуха днём прогреется до 27−29 градусов тепла, однако в ночное время она может упасть до плюс 15.

В Подмосковье столбики термометров будут показывать отметку в 24−29 градусов тепла, а ночью, возможно, опустятся до плюс 13 градусов.

Жителей Московского региона ожидает ветер северо-западного направления со скоростью 6−11 м/с. Атмосферное давление будет составлять около 755 мм ртутного столба.